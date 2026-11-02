W Paryżu we Francji włoski tenisista Lorenzo Musetti pokonał Polaka Huberta Hurkacza 7:6(3), 7:6(10) w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000. Dzięki temu zwycięstwu Musetti awansował do drugiej rundy, w której zagra z Alexandrem Zverevem.

Dwa sety bez przełamań

Jak informuje Interia Sport, w pierwszym secie rywale pewnie grali przy własnym podaniu, dlatego o losach partii zdecydował tie-break. Przy stanie 2:2 Hurkacz popełnił błąd z forhendu i pozwolił Musettiemu wyjść na prowadzenie, jednak Polak od razu odrobił minibreak. Po zmianie stron punkty zdobywał już tylko Włoch, który zakończył seta na swoją korzyść — 7:6(3).

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Musetti wykorzystał czwartego meczbola

W drugiej partii ponownie nie było przełamań, a zwycięzcę wyłonił tie-break. Przy stanie 5:5 Musetti zagrał skuteczny mijający bekhend jednoręczny i wypracował meczbola. Hurkacz obronił go agresywnym returnem po drugim serwisie rywala.

Polak miał dwa setbole, lecz nie zdołał doprowadzić do decydującej partii. Musetti wykorzystał czwartego meczbola i wygrał tie-break 12:10. Według publikacji Hurkacz nie jest zgłoszony do innych turniejów, dlatego jego kolejnym oficjalnym startem ma być United Cup 2027.

Czytaj nas na