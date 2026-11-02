В Париже, Франция, итальянский теннисист Лоренцо Музетти победил поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6(3), 7:6(10) в первом круге турнира ATP Masters 1000. Благодаря этой победе Музетти вышел во второй раунд, где сыграет с Александром Зверевым.

Два сета без брейков

Как сообщает Interia Sport, в первом сете соперники надежно действовали на своей подаче, поэтому судьбу партии решил тай-брейк. При счете 2:2 Хуркач допустил ошибку с форхенда и позволил Музетти выйти вперед, однако поляк сразу же отыграл мини-брейк. После смены сторон очки набирал только итальянец, который завершил сет в свою пользу — 7:6(3).

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Музетти реализовал четвертый матчбол

Во второй партии вновь не было брейков, а победителя определил тай-брейк. При счете 5:5 Музетти выполнил успешный обводящий удар одноручным бэкхендом и заработал матчбол. Хуркач отыграл его агрессивным приемом после второй подачи соперника.

У поляка было два сетбола, однако перевести матч в решающую партию он не смог. Музетти реализовал четвертый матчбол и выиграл тай-брейк 12:10. По данным издания, Хуркач не заявлен на другие турниры, поэтому его следующим официальным стартом должен стать United Cup 2027.

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