Platforma streamingowa DAZN uzyskała wyłączną opcję na globalne prawa do transmisji męskich Klubowych Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2029 roku. Jak informuje The Guardian, porozumienie pogłębia partnerstwo spółki z FIFA.

Wcześniejsza umowa na 1 mld dolarów

Przed pierwszym rozszerzonym turniejem w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku DAZN zgodził się zapłacić 1 mld dolarów za globalne prawa do transmisji rozgrywek. Wcześniej szereg tradycyjnych nadawców telewizyjnych i innych serwisów streamingowych odmówił udziału w przetargu na te prawa. Apple TV również prowadziło rozmowy z FIFA w sprawie globalnej umowy na 2025 rok, jednak wycofało się z nich z powodu różnic w wycenie praw.

Późna oferta DAZN stała się możliwa po tym, jak saudyjska Surj Sports Investment nabyła 10% akcji spółki. Umowa faktycznie zapewniła fundusz nagród FIFA w wysokości 1 mld dolarów. Zwycięzca turnieju w 2025 roku, Chelsea, otrzymał około 114 mln dolarów.

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Niepewne parametry turnieju

Wartość nowej umowy oraz termin, do którego DAZN musi skorzystać z opcji, nie zostały ujawnione. Jednocześnie FIFA nie podjęła jeszcze decyzji dotyczących miejsca rozgrywania, formatu i liczby uczestników Klubowych Mistrzostw Świata 2029. Organizacja od dawna omawia z klubami możliwość zwiększenia liczby drużyn z 32 do 48.

Według publikacji postęp przygotowań został skomplikowany przez konsekwencje sporu między FIFA a grupą lobbingową European Football Clubs. W liście do FIFA, z którym zapoznał się The Guardian, EFC wyraziła „poważne rozczarowanie” opóźnieniem w wypłacie 250 mln dolarów środków solidarnościowych należnych klubom za turniej w 2025 roku. Strony nie uzgodniły też jeszcze szczegółów wspólnego przedsięwzięcia mającego zarządzać operacjami komercyjnymi Klubowych Mistrzostw Świata.

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