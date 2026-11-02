流媒体平台DAZN获得了2029年国际足联男子俱乐部世界杯全球转播权的独家选择权。正如《卫报》报道，这项安排深化了该公司与国际足联的合作关系。

此前达成10亿美元协议

在2025年美国举行的首届扩军赛事之前，DAZN同意支付10亿美元，以获得该赛事的全球转播权。在此之前，多家传统电视广播公司和其他流媒体服务拒绝参与这些权利的竞标。Apple TV也曾与国际足联就2025年的全球协议进行谈判，但因对权利价值的评估存在分歧而退出谈判。

DAZN的后期竞标得以实现，是在沙特Surj Sports Investment收购该公司10%股份之后。这笔交易实际上保障了国际足联10亿美元的奖金池。2025年赛事冠军切尔西获得了约1.14亿美元。

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赛事参数尚不确定

新协议的价值以及DAZN必须行使该选择权的期限尚未披露。同时，国际足联尚未就2029年俱乐部世界杯的举办地、赛制和参赛队伍数量作出决定。该组织长期以来一直与俱乐部讨论将球队数量从32支增加至48支的可能性。

据该报报道，国际足联与游说团体European Football Clubs之间争议的后果，使筹备工作进展变得复杂。在《卫报》看到的一封致国际足联的信中，EFC对延迟支付2025年赛事应付给俱乐部的2.5亿美元团结资金表示“严重失望”。双方也尚未就成立一家管理俱乐部世界杯商业运营的合资企业的细节达成一致。

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