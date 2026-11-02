Стриминговая платформа DAZN получила эксклюзивный опцион на глобальные права трансляции мужского Клубного чемпионата мира по футболу 2029 года. Как сообщает The Guardian, договорённость углубляет партнёрство компании с ФИФА.

Предыдущая сделка на $1 млрд

Перед первым расширенным турниром 2025 года в США DAZN согласилась заплатить $1 млрд за глобальные права трансляции соревнования. До этого ряд традиционных телевещателей и других стриминговых сервисов отказались участвовать в торгах за эти права. Apple TV также вела переговоры с ФИФА о глобальной сделке на 2025 год, однако вышла из них из-за разногласий в оценке стоимости прав.

Поздняя заявка DAZN стала возможной после того, как саудовская Surj Sports Investment приобрела 10% акций компании. Сделка фактически обеспечила призовой фонд ФИФА в размере $1 млрд. Победитель турнира 2025 года — «Челси» — получил около $114 млн.

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Неопределённые параметры турнира

Стоимость новой сделки и срок, до которого DAZN должна воспользоваться опционом, не раскрываются. В то же время ФИФА ещё не приняла решений относительно места проведения, формата и количества участников Клубного чемпионата мира 2029 года. Организация давно обсуждала с клубами возможность увеличения числа команд с 32 до 48.

По данным издания, ход подготовки осложнили последствия спора между ФИФА и лоббистской группой European Football Clubs. В письме в ФИФА, с которым ознакомилась The Guardian, EFC выразила «серьёзное разочарование» задержкой выплаты $250 млн солидарных средств, причитающихся клубам за турнир 2025 года. Стороны также ещё не согласовали детали совместного предприятия для управления коммерческими операциями Клубного чемпионата мира.

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