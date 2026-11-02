W poniedziałek w sądzie federalnym na Brooklynie w Nowym Jorku rozpoczyna się postępowanie przeciwko byłym miotaczom Cleveland Guardians, Emmanuelowi Clase i Luisowi Ortizowi. Są oni oskarżeni o przyjmowanie łapówek i zmowę z osobami, które zawierały zakłady i zarobiły setki tysięcy dolarów na przewidywaniu parametrów pojedynczych narzutów w meczach Major League Baseball.

Clase i Ortiz nie przyznają się do winy. Obaj przebywają na płatnym, niedyscyplinarnym urlopie w klubie do czasu zakończenia postępowania.

Zarzuty dotyczące zakładów na narzuty

Jak podaje Al Jazeera, zgodnie z aktem oskarżenia miotacze otrzymali tysiące dolarów płatności za pomoc dwóm graczom z Dominikany w wygraniu co najmniej 460 tys. dolarów. Zakłady dotyczyły prędkości i wyniku określonych narzutów podczas meczów.

Prokuratorzy twierdzą, że Clase zaczął przekazywać graczom informacje o swoich narzutach w 2023 roku, a w 2025 roku wciągnął Ortiza do tego procederu. Obrona Ortiza próbowała doprowadzić do odrębnego rozpatrzenia jego sprawy, jednak wniosek został oddalony.

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Stanowisko obrony i przebieg procesu

Miotaczom zarzuca się zmowę w celu popełnienia oszustwa z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zmowę dotyczącą oszustwa w zakresie uczciwych usług, zmowę w celu prania pieniędzy oraz zmowę mającą na celu wpływanie na zawody sportowe poprzez łapownictwo.

Oczekuje się, że prawnicy będą przekonywać, iż sportowcy nie działali wspólnie z graczami, a zmieniali umiejscowienie narzutów z przyczyn taktycznych, aby utrudnić działania pałkarzom. Sędzia Kiyo A. Matsumoto wyraziła nadzieję na szybkie zakończenie wyboru ławy przysięgłych, aby strony mogły wygłosić mowy otwierające jeszcze tego samego dnia.

W piątek sędzia zakazała również prokuraturze przedstawiania przysięgłym dowodów, że Clase zalegał z 500 tys. dolarów podatków w USA. Powodem było to, że obrona otrzymała te materiały zaledwie kilka dni wcześniej, po upływie terminu przekazania dowodów. MLB i Cleveland Guardians oświadczyli, że w pełni współpracują ze śledztwem; liga podała, że zwróciła się do federalnych organów ścigania po wykryciu nietypowej aktywności bukmacherskiej.

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