В понедельник в федеральном суде Бруклина в Нью-Йорке начинается рассмотрение дела против бывших питчеров Cleveland Guardians Эммануэля Класе и Луиса Ортиса. Их обвиняют в получении взяток и сговоре с людьми, делавшими ставки и заработавшими сотни тысяч долларов на угадывании параметров отдельных подач в матчах Главной лиги бейсбола.

Класе и Ортис не признают вины. Оба находятся в клубе в оплачиваемом отпуске, не являющемся дисциплинарным взысканием, до завершения рассмотрения дела.

Обвинения в ставках на подачи

Как сообщает Al Jazeera, согласно обвинительному заключению, питчеры получили тысячи долларов выплат, помогая двум бетторам из Доминиканской Республики выиграть не менее 460 тысяч долларов. Ставки делались на скорость и результат определенных подач во время матчей.

Прокуроры утверждают, что Класе начал передавать бетторам информацию о своих подачах в 2023 году, а в 2025 году вовлек в схему Ортиса. Защита Ортиса пыталась добиться отдельного рассмотрения его дела, однако ходатайство не было удовлетворено.

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Позиция защиты и ход процесса

Питчерам вменяют сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, сговор по мошенничеству с честными услугами, сговор с целью отмывания средств и сговор для влияния на спортивные соревнования путем взяточничества.

Ожидается, что адвокаты будут настаивать на том, что спортсмены не действовали совместно с бетторами, а меняли расположение подач по тактическим причинам, чтобы усложнить действия отбивающих. Судья Кийо А. Мацумото выразила надежду быстро завершить отбор присяжных, чтобы стороны смогли выступить со вступительными заявлениями в тот же день.

В пятницу судья также запретила прокуратуре демонстрировать присяжным доказательства того, что Класе задолжал 500 тысяч долларов налогов в США. Причиной стало то, что защита получила эти материалы лишь за несколько дней до этого, после установленного срока передачи доказательств. MLB и Cleveland Guardians заявили о полном сотрудничестве со следствием; лига сообщила, что обратилась в федеральные правоохранительные органы после выявления необычной активности в ставках.

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