Point of Law выиграл Кубок Мельбурна — ABC News Australia

Конь Point of Law победил в 166-м Кубке Мельбурна на ипподроме Флемингтон в Австралии. Для тренера Сиарона Махера это вторая победа в этой гонке, а жокей Итан Браун впервые выиграл Кубок Мельбурна.

Финиш на прямой

Point of Law на финишной прямой опередил Royal Supremacy, который также тренируется в конюшне Махера. По данным ABC, далее финишировали Zahrann и Juja Kibo.

Этот старт стал для Point of Law шестым в карьере. Конь сохранил форму после победы в Geelong Cup.

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Третий трёхлетний победитель

Как сообщает ABC News Australia, Point of Law стал третьим трёхлетним конём из Северного полушария, выигравшим Кубок Мельбурна. До него этого добились Rekindling в 2017 году и Cross Counter в 2018 году.

Итан Браун привёл Point of Law к победе; конь ранее принадлежал королю Карлу III и королеве Камилле.

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