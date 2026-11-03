Point of Law wygrał Puchar Melbourne — ABC News Australia

Koń Point of Law wygrał 166. Puchar Melbourne na torze wyścigowym Flemington w Australii. Dla trenera Ciarona Mahera było to drugie zwycięstwo w tym wyścigu, a dżokej Ethan Brown po raz pierwszy wygrał Puchar Melbourne.

Finisz na prostej

Point of Law na prostej finiszowej wyprzedził Royal Supremacy, który również jest trenowany w stajni Mahera. Według ABC kolejne miejsca zajęły Zahrann i Juja Kibo.

Ten start był szóstym w karierze Point of Law. Koń utrzymał formę po zwycięstwie w Geelong Cup.

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Trzeci trzyletni zwycięzca

Jak informuje ABC News Australia, Point of Law został trzecim trzyletnim koniem z półkuli północnej, który wygrał Puchar Melbourne. Wcześniej dokonały tego Rekindling w 2017 roku oraz Cross Counter w 2018 roku.

Ethan Brown poprowadził Point of Law do zwycięstwa; koń wcześniej należał do króla Karola III i królowej Kamilli.

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