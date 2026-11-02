周一，纽约布鲁克林联邦法院将开始审理针对前克利夫兰守护者队投手埃马纽埃尔·克拉塞和路易斯·奥尔蒂斯的案件。两人被控收受贿赂，并与下注者共谋，通过猜测美国职棒大联盟比赛中单次投球的参数赚取了数十万美元。

克拉塞和奥尔蒂斯均不认罪。在案件审理结束前，两人都处于俱乐部的带薪休假状态，该休假并非纪律处分。

关于投球投注的指控

据半岛电视台报道，根据起诉书，这两名投手收取了数千美元报酬，帮助两名来自多米尼加共和国的下注者赢得至少46万美元。投注涉及比赛中某些投球的速度和结果。

检方称，克拉塞于2023年开始向下注者传递有关其投球的信息，并在2025年将奥尔蒂斯拉入该计划。奥尔蒂斯的辩护律师曾试图争取将其案件单独审理，但该动议未获批准。

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辩方立场与审理进程

两名投手被控共谋实施电信欺诈、共谋实施诚实服务欺诈、共谋洗钱，以及共谋通过贿赂影响体育赛事。

预计律师将坚持认为，运动员并未与下注者共同行动，改变投球位置是出于战术原因，目的是增加击球手应对的难度。法官Kiyo A. Matsumoto表示，希望迅速完成陪审员遴选，以便各方能在当天发表开庭陈述。

周五，法官还禁止检方向陪审员出示克拉塞欠缴50万美元美国税款的证据。原因是辩方仅在数天前、且在证据提交期限之后才收到这些材料。MLB和克利夫兰守护者队表示将全面配合调查；联盟称，在发现异常投注活动后已联系联邦执法部门。

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