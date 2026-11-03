Сборная Финляндии по хоккею не будет играть против сборной Российской Федерации — государства-агрессора, пока продолжается её агрессивная война против Украины. Об этом заявил председатель Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен.

Позиция хоккейной федерации

«Мы согласовали собственную позицию таким образом, что Финляндия не будет играть против России», — сказал Хиетанен в заявлении федерации. Он добавил, что ассоциация сделает всё возможное, чтобы не допустить участия России в международных турнирах.

Как сообщает Anadolu Agency, Финляндия также пыталась выработать общую позицию с другими странами Северной Европы и ведущими хоккейными государствами Центральной Европы. Хиетанен не назвал эти страны, пояснив, что их хоккейные федерации всё ещё обсуждают этот вопрос.

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Решение спортивного арбитража

В пятницу Спортивный арбитражный суд постановил, что Международная федерация хоккея должна немедленно допустить Россию к международным соревнованиям. По словам Хиетанена, проведение матчей станет невозможным, если значительное количество сборных откажется играть с российской командой.

Министр спорта Финляндии Мика Поутала поддержал позицию федерации и выразил уверенность, что Россия не выступит на чемпионате мира в Германии следующей весной. Член исполнительного совета Европейских олимпийских комитетов Эмма Терхо также призвала другие страны присоединиться к этой позиции.

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