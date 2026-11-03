Reprezentacja Finlandii w hokeju na lodzie nie zagra z reprezentacją Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, dopóki trwa jej agresywna wojna przeciwko Ukrainie. Poinformował o tym prezes Fińskiej Federacji Hokeja na Lodzie Heikki Hietanen.

Stanowisko federacji hokejowej

„Uzgodniliśmy własne stanowisko w ten sposób, że Finlandia nie będzie grać przeciwko Rosji” — powiedział Hietanen w oświadczeniu federacji. Dodał, że stowarzyszenie zrobi wszystko, co możliwe, aby nie dopuścić Rosji do udziału w międzynarodowych turniejach.

Jak informuje Anadolu Agency, Finlandia próbowała również wypracować wspólne stanowisko z innymi krajami nordyckimi oraz czołowymi państwami hokejowymi Europy Środkowej. Hietanen nie wymienił tych krajów, wyjaśniając, że ich federacje hokejowe nadal omawiają tę kwestię.

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Decyzja arbitrażu sportowego

W piątek Sportowy Sąd Arbitrażowy orzekł, że Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie musi natychmiast dopuścić Rosję do międzynarodowych zawodów. Według Hietanena rozegranie meczów stanie się niemożliwe, jeśli znaczna liczba reprezentacji odmówi gry z rosyjską drużyną.

Minister sportu Finlandii Mika Poutala poparł stanowisko federacji i wyraził przekonanie, że Rosja nie wystąpi na mistrzostwach świata w Niemczech przyszłej wiosny. Członkini zarządu wykonawczego Europejskich Komitetów Olimpijskich Emma Terho również wezwała inne kraje do przyłączenia się do tego stanowiska.

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