Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вошел в шорт-лист из 26 претендентов на мужскую символическую сборную мира FIFPRO 2026 года. Вместе с португальцем на место в World 11 претендуют Лионель Месси, Ламин Ямаль и обладатель «Золотого мяча» 2026 года Гарри Кейн.

Голосование футболистов

Как сообщает The National, глобальный профсоюз футболистов FIFPRO ежегодно проводит голосование среди профессиональных игроков, которые определяют состав World 11. По данным организации, в голосовании 2026 года приняли участие 26 317 профессиональных футболистов из 75 стран.

Окончательный состав символической сборной должны объявить в понедельник, 9 ноября. Роналду попал в перечень вскоре после того, как не вошел в финальный список из 30 кандидатов на «Золотой мяч», лауреатом которого стал английский нападающий Кейн.

Состав претендентов

Среди вратарей в шорт-лист вошли Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес и Давид Райя. В списке защитников есть Вирджил ван Дейк, Ашраф Хакими, Нуно Мендеш, Вильям Салиба и Дайо Упамекано. В полузащите представлены, в частности, Джуд Беллингем, Бруну Фернандеш, Педри, Деклан Райс, Родри и Витинья.

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На позициях в атаке, помимо Роналду, Месси, Ямаля и Кейна, номинированы Эрлинг Холанд, Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе и Майкл Олисе. Месси ранее 17 раз попадал в состав FIFPRO World 11.

Женский World 11

FIFPRO также опубликовала список из 26 претенденток на женскую символическую сборную мира. В него вошла трехкратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс. В мужском списке представлен марокканский защитник Ашраф Хакими, а в женский вошла марокканская футболистка Гизлан Шеббак.

На прошлой неделе Роналду оформил хет-трик в матче против «Аль-Холуда». После этой игры его общий результат в карьере, по данным издания, составил 985 голов.

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