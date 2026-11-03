Napastnik saudyjskiego Al-Nassr Cristiano Ronaldo znalazł się na krótkiej liście 26 kandydatów do męskiej drużyny świata FIFPRO World 11 na 2026 rok. Wraz z Portugalczykiem o miejsce w World 11 walczą Lionel Messi, Lamine Yamal oraz zdobywca Złotej Piłki w 2026 roku Harry Kane.

Głosowanie piłkarzy

Jak informuje The National, globalny związek piłkarzy FIFPRO co roku przeprowadza głosowanie wśród zawodowych graczy, którzy wybierają skład World 11. Według organizacji w głosowaniu w 2026 roku wzięło udział 26 317 profesjonalnych piłkarzy z 75 krajów.

Ostateczny skład symbolicznej jedenastki ma zostać ogłoszony w poniedziałek, 9 listopada. Ronaldo trafił na listę niedługo po tym, jak nie znalazł się w finałowej trzydziestce kandydatów do Złotej Piłki, której laureatem został angielski napastnik Kane.

Lista kandydatów

Wśród bramkarzy na krótkiej liście znaleźli się Thibaut Courtois, Emiliano Martinez i David Raya. Na liście obrońców są Virgil van Dijk, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Saliba i Dayot Upamecano. Wśród pomocników znaleźli się między innymi Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Pedri, Declan Rice, Rodri i Vitinha.

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Na pozycjach ofensywnych, poza Ronaldo, Messim, Yamalem i Kane’em, nominowani są Erling Haaland, Chwicza Kwaracchelia, Kylian Mbappe i Michael Olise. Messi wcześniej 17 razy znalazł się w składzie FIFPRO World 11.

Kobiecy World 11

FIFPRO opublikowała również listę 26 kandydatek do kobiecej symbolicznej drużyny świata. Znalazła się na niej trzykrotna zdobywczyni Złotej Piłki Alexia Putellas. Na męskiej liście jest marokański obrońca Achraf Hakimi, a na kobiecej znalazła się marokańska piłkarka Ghizlane Chebbak.

W ubiegłym tygodniu Ronaldo skompletował hat-tricka w meczu z Al-Kholood. Po tym spotkaniu jego dorobek w całej karierze wynosił, według publikacji, 985 goli.

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