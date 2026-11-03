沙特阿尔纳斯尔前锋克里斯蒂亚诺·罗纳尔多入选了2026年FIFPRO男子世界11人阵容的26人候选名单。与这位葡萄牙球员竞争World 11席位的还有莱昂内尔·梅西、拉明·亚马尔以及2026年金球奖得主哈里·凯恩。

球员投票

据《The National》报道，全球足球运动员工会FIFPRO每年都会在职业球员中举行投票，由他们选出World 11阵容。该组织表示，来自75个国家的26,317名职业足球运动员参加了2026年的投票。

最终的世界11人阵容预计将于11月9日星期一公布。罗纳尔多入选该名单不久前，他未能进入金球奖最终30人候选名单，而该奖项由英格兰前锋凯恩获得。

候选人名单

入围的门将包括蒂博·库尔图瓦、埃米利亚诺·马丁内斯和大卫·拉亚。后卫名单中有维吉尔·范戴克、阿什拉夫·哈基米、努诺·门德斯、威廉·萨利巴和达约·于帕梅卡诺。中场球员包括裘德·贝林厄姆、布鲁诺·费尔南德斯、佩德里、德克兰·赖斯、罗德里和维蒂尼亚。

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在进攻位置上，除罗纳尔多、梅西、亚马尔和凯恩外，获得提名的还有埃尔林·哈兰德、赫维恰·克瓦拉茨赫利亚、基利安·姆巴佩和迈克尔·奥利塞。梅西此前曾17次入选FIFPRO World 11。

女子World 11

FIFPRO还公布了女子世界11人阵容的26名候选人名单。其中包括三届金球奖得主阿莱西亚·普特利亚斯。摩洛哥后卫阿什拉夫·哈基米出现在男子名单中，而摩洛哥女足球员吉兹兰·切巴克则入选女子名单。

上周，罗纳尔多在对阵阿尔霍鲁德的比赛中上演帽子戏法。据该媒体报道，这场比赛后，他职业生涯总进球数达到985球。

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