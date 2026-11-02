W Japonii siatkarz Bartosz Kurek zdobył 33 punkty w meczu Tokyo Great Bears z Hiroshima Thunders, który jego zespół przegrał 2:3. Polski atakujący zdobył 27 punktów w ataku, cztery blokiem i dwa asami serwisowymi.

Mecze z Hiroshima Thunders

Dzień wcześniej Tokyo Great Bears pokonali Hiroshima Thunders 3:1, a Kurek zdobył 21 punktów. Według Interia Sport, przed meczami w weekend 38-letni zawodnik rozegrał sześć spotkań w obecnym sezonie i zdobył 104 punkty.

Kurek wrócił do Japonii w 2025 roku po sezonie w ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i podpisał kontrakt z Tokyo Great Bears. W dwóch meczach z Hiroshima Thunders łącznie przyniósł zespołowi 54 punkty.

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Przerwa w reprezentacji Polski

W 2026 roku Kurek poprosił trenera reprezentacji Polski Nikolę Grbicia o roczną przerwę od występów w kadrze narodowej. Serbski szkoleniowiec zgodził się na prośbę kapitana. Według Grbicia siatkarz powiedział, że nie czuje się dobrze i że w takim stanie zespołowi byłoby lepiej bez niego.

Ekspert siatkarski Jakub Balcerak zwrócił uwagę w serwisie społecznościowym X na fizyczne przygotowanie Kurka na początku sezonu klubowego. Stwierdził, że dawno nie widział sportowca tak dobrze przygotowanego fizycznie. Wcześniej Kurek był jednym z liderów reprezentacji Polski, ale z powodu problemów zdrowotnych opuścił półfinał i finał mistrzostw Europy 2023, a także mecze fazy medalowej mistrzostw świata.

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