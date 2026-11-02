库雷克在日本联赛比赛中得到33分——Interia Sport

在日本，排球运动员巴尔托什·库雷克在Tokyo Great Bears对阵Hiroshima Thunders的比赛中得到33分，他所在的球队以2:3告负。这名波兰接应在进攻中得到27分，拦网得到4分，发球直接得分2分。

对阵Hiroshima Thunders的比赛

一天前，Tokyo Great Bears以3:1击败Hiroshima Thunders，库雷克得到21分。据Interia Sport报道，在周末比赛之前，这位38岁的球员在本赛季已出战六场比赛并得到104分。

库雷克在ZAKSA Kędzierzyn-Koźle效力一个赛季后，于2025年重返日本，并与Tokyo Great Bears签约。在对阵Hiroshima Thunders的两场比赛中，他共为球队贡献54分。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

暂停代表波兰国家队参赛

2026年，库雷克请求波兰国家队主教练尼古拉·格尔比奇允许他暂停一年代表国家队出战。这位塞尔维亚教练同意了队长的请求。格尔比奇表示，这名排球运动员称自己感觉不佳，在这种状态下，球队没有他或许会更好。

排球专家雅库布·巴尔采拉克在社交平台X上指出，库雷克在俱乐部赛季开始时身体准备情况出色。他表示，自己很久没有见过一名运动员在身体上准备得如此充分。此前，库雷克是波兰国家队的领军人物之一，但因健康问题缺席了2023年欧洲锦标赛的半决赛和决赛，以及世界锦标赛奖牌阶段的比赛。

关注我们在