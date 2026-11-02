在澳大利亚，2032年奥运会赛艇比赛计划举办地附近发现了一条超过三米长的咸水鳄。这只动物于上周末出现在North Rockhampton Golf Club高尔夫俱乐部内，该地点距离菲茨罗伊河数公里，赛艇以及皮划艇和独木舟比赛计划在那里举行。

据《明镜周刊》报道，这是自9月中旬以来该地区第四次报告发现鳄鱼。菲茨罗伊河是大量咸水鳄的栖息地。

关于赛道安全的讨论

这只爬行动物的出现引发了关于罗克汉普顿奥运场地安全的新争议。澳大利亚赛艇协会Rowing Australia长期担任高级职务的雷·埃伯特称，这一事件令人震惊，也是对负责筹备奥运会人员的警告。他表示，最令人担忧的并非那些看得见的鳄鱼，而是看不见的鳄鱼。

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昆士兰州州长戴维·克里萨富利为选择罗克汉普顿作为奥运场地进行了辩护。他表示，该市拥有多年举办赛事的经验和一流的体育设施。

调查及要求公布结论

昆士兰州环境部门正在研究有关这条鳄鱼的报告。专家将评估该动物的行为，并确定是否需要将其捕获和移走。在罗克汉普顿附近经营鳄鱼养殖场的爬行动物专家约翰·莱弗主张捕获计划中的奥运赛道附近所有鳄鱼。

州反对党领袖史蒂文·迈尔斯呼吁公布当局在选择场地时援引的独立技术评估。他认为，该文件应说明如何在奥运会期间控制与鳄鱼相关的风险。包括澳大利亚奥运冠军德鲁·金在内的500多名赛艇运动员此前曾在一封公开信中支持将比赛迁至昆士兰州东南部的另一处场地。他们列举的担忧原因包括水流湍急、频繁洪水以及河流中大量沉积物。

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