W Australii w pobliżu planowanego miejsca zawodów wioślarskich na igrzyskach olimpijskich w 2032 roku zauważono krokodyla słonowodnego o długości ponad trzech metrów. Zwierzę widziano w miniony weekend na terenie klubu golfowego North Rockhampton Golf Club, kilka kilometrów od rzeki Fitzroy, gdzie mają odbyć się zawody w wioślarstwie oraz kajakarstwie i kanadyjkarstwie.

Jak informuje Der Spiegel, jest to już czwarte zgłoszenie dotyczące pojawienia się krokodyli w regionie od połowy września. Rzeka Fitzroy jest siedliskiem dużej liczby krokodyli słonowodnych.

Dyskusja o bezpieczeństwie toru

Pojawienie się gada wywołało nowe spory dotyczące bezpieczeństwa olimpijskiej lokalizacji w Rockhampton. Ray Ebert, wieloletni wysoki rangą przedstawiciel australijskiej federacji wioślarskiej Rowing Australia, nazwał ten przypadek szokiem i ostrzeżeniem dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie igrzysk. Według niego największe obawy budzą nie krokodyle, które można zobaczyć, lecz te, których nie widać.

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Premier Queenslandu David Crisafulli bronił wyboru Rockhampton jako obiektu olimpijskiego. Oświadczył, że miasto ma wieloletnie doświadczenie w organizacji zawodów oraz pierwszorzędny obiekt sportowy.

Kontrola i żądanie ujawnienia wniosków

Departament środowiska Queenslandu bada zgłoszenia dotyczące krokodyla. Eksperci mają ocenić zachowanie zwierzęcia i ustalić, czy należy je schwytać i usunąć. Ekspert od gadów John Lever, który prowadzi farmę krokodyli w pobliżu Rockhampton, opowiedział się za schwytaniem wszystkich krokodyli w pobliżu planowanego olimpijskiego toru.

Lider stanowej opozycji Steven Miles wezwał do opublikowania niezależnej oceny technicznej, na którą powoływały się władze przy wyborze lokalizacji. Jego zdaniem dokument powinien wyjaśniać, w jaki sposób podczas igrzysk będą kontrolowane zagrożenia związane z krokodylami. Ponad 500 wioślarzy, w tym australijski mistrz olimpijski Drew Ginn, wcześniej poparło w otwartym liście przeniesienie zawodów na inny obiekt w południowo-wschodniej części Queenslandu. Wśród powodów do niepokoju wymieniali silne prądy, częste powodzie oraz znaczne ilości osadów w rzece.

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