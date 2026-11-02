В Австралії біля олімпійської гребної траси помітили крокодила — Der Spiegel

В Австралії поблизу запланованого місця змагань із веслування на Олімпіаді 2032 року помітили солоноводного крокодила завдовжки понад три метри. Тварину побачили минулими вихідними на території гольф-клубу North Rockhampton Golf Club, за кілька кілометрів від річки Фіцрой, де мають відбутися змагання з академічного веслування та веслування на байдарках і каное.

Як повідомляє Der Spiegel, це вже четверте повідомлення про появу крокодилів у регіоні від середини вересня. Річка Фіцрой є середовищем існування великої кількості солоноводних крокодилів.

Дискусія про безпеку траси

Поява рептилії спричинила нові суперечки щодо безпеки олімпійської локації в Рокгемптоні. Багаторічний високопосадовець австралійської федерації веслування Rowing Australia Рей Еберт назвав випадок шоком і попередженням для відповідальних за підготовку Ігор. За його словами, найбільше занепокоєння викликають не крокодили, яких можна побачити, а ті, яких не видно.

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Прем'єр штату Квінсленд Девід Крисафуллі захистив вибір Рокгемптона як олімпійського майданчика. Він заявив, що місто має багаторічний досвід проведення змагань і першокласний спортивний об'єкт.

Перевірка та вимога оприлюднити висновки

Екологічне відомство Квінсленду вивчає повідомлення про крокодила. Експерти мають оцінити поведінку тварини та визначити, чи потрібно її виловити й прибрати. Експерт із рептилій Джон Левер, який утримує крокодилячу ферму поблизу Рокгемптона, виступив за вилов усіх крокодилів біля запланованої олімпійської траси.

Лідер опозиції штату Стівен Майлз закликав оприлюднити незалежний технічний висновок, на який посилалася влада під час вибору локації. На його думку, документ має пояснити, яким чином під час Ігор контролюватимуть ризики, пов'язані з крокодилами. Понад 500 веслувальників, серед яких олімпійський чемпіон Австралії Дрю Гінн, раніше в відкритому листі підтримали перенесення змагань на інший майданчик у південно-східній частині Квінсленду. Серед причин занепокоєння вони називали сильні течії, часті повені та значні обсяги наносів у річці.

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