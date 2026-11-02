中国国家广播电视台CCTV未转播周日进行的西班牙联赛皇家马德里对阵桑坦德竞技的比赛。在皇马前锋基利安·姆巴佩、俱乐部和西甲联赛就这名球员谈及中国前领导人毛泽东的言论引发的争议道歉后，比赛转播仍未恢复。

比赛未在CCTV播出

比赛于格林尼治时间15时15分开始，但CCTV的两家体育频道均未播出这场比赛。据半岛电视台援引法新社报道，截至发稿时，中国国家电视台也未直播西甲第11轮的任何比赛。

与此同时，据该媒体报道，隶属于国有电信网络中国移动的数字服务Migu播放了西班牙联赛的比赛。其中包括巴塞罗那周六以6:1战胜阿拉维斯的比赛，但桑坦德竞技对阵皇马的比赛没有出现在转播列表中。

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对姆巴佩言论的反应

暂停转播的原因是一段于4月发布、近期在网络上传播的视频。姆巴佩在视频中谈及一张使用其本人形象的表情包时，称毛泽东为独裁者。控制CCTV的中国媒体集团（CMG）于10月26日宣布暂停转播西甲联赛。

CMG曾表示，西甲联赛、姆巴佩和皇马的道歉是解决这一情况的绝对前提。此后，这名球员为不慎言论道歉，西甲联赛表达了深切遗憾，马德里俱乐部也致歉。中国外交部表示，已严肃对待该球员的道歉。

对球员的影响

CCTV体育网站报道称，CMG已注意到这一道歉，但未说明是否已开始就恢复转播进行谈判。皇马主教练若泽·穆里尼奥周六表示，俱乐部已尽其所能结束这场争议。姆巴佩发表上述言论后，多家中国大型品牌取消了与这名球员的赞助协议。

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