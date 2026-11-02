CCTV не показало матч «Реала» после скандала с Мбаппе — Al Jazeera

Китайский государственный вещатель CCTV не транслировал воскресный матч чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Расингом» из Сантандера. Показ игры не возобновили, несмотря на извинения форварда «Реала» Килиана Мбаппе, клуба и Ла Лиги после скандала вокруг высказываний футболиста о бывшем китайском лидере Мао Цзэдуне.

Матч не вышел в эфир CCTV

Поединок начался в 15:15 по Гринвичу, однако его не показал ни один из двух спортивных телеканалов CCTV, сообщает Al Jazeera со ссылкой на AFP. По состоянию на время публикации ни один матч 11-го тура Ла Лиги также не транслировался в прямом эфире на государственном телевидении Китая.

В то же время, по данным издания, игры чемпионата Испании показывал цифровой сервис Migu, принадлежащий государственной телекоммуникационной сети China Mobile. Среди трансляций была победа «Барселоны» над «Алавесом» со счетом 6:1 в субботу, однако матч «Расинг» — «Реал» в перечне показов не появился.

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Реакция на слова Мбаппе

Причиной прекращения показов стала видеозапись, опубликованная в апреле и недавно распространенная в сети. В ней Мбаппе, говоря о меме с собственным изображением, назвал Мао Цзэдуна диктатором. Китайская медиагруппа CMG, контролирующая CCTV, 26 октября объявила о приостановке трансляций Ла Лиги.

CMG заявляла, что извинения Ла Лиги, Мбаппе и «Реала» являются абсолютным предварительным условием для урегулирования ситуации. Позднее футболист извинился за неосторожные слова, Ла Лига выразила глубокое сожаление, а мадридский клуб также попросил прощения. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что серьезно отнеслось к извинениям игрока.

Последствия для футболиста

Спортивный сайт CCTV сообщал, что CMG приняла извинения к сведению, но не уточнял, начались ли переговоры о возобновлении трансляций. Тренер «Реала» Жозе Моуринью заявил в субботу, что клуб сделал свою часть для завершения спора. После высказываний Мбаппе ряд крупных китайских брендов отменил спонсорские соглашения с футболистом.

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