CCTV nie pokazało meczu Realu po skandalu z Mbappé — Al Jazeera

Chiński państwowy nadawca CCTV nie transmitował niedzielnego meczu ligi hiszpańskiej między Realem Madryt a Racingiem Santander. Transmisji nie wznowiono mimo przeprosin napastnika Realu Kyliana Mbappé, klubu i La Ligi po kontrowersji wokół wypowiedzi piłkarza na temat byłego chińskiego przywódcy Mao Zedonga.

Mecz nie trafił na antenę CCTV

Spotkanie rozpoczęło się o 15:15 czasu GMT, jednak nie pokazał go żaden z dwóch kanałów sportowych CCTV — podaje Al Jazeera, powołując się na AFP. Według stanu na moment publikacji żaden mecz 11. kolejki La Ligi również nie był transmitowany na żywo w chińskiej telewizji państwowej.

Jednocześnie, według portalu, mecze ligi hiszpańskiej pokazywał cyfrowy serwis Migu, należący do państwowej sieci telekomunikacyjnej China Mobile. Wśród transmisji znalazło się sobotnie zwycięstwo Barcelony nad Alavésem 6:1, lecz mecz Racing — Real Madryt nie pojawił się w wykazie transmisji.

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Reakcja na słowa Mbappé

Powodem wstrzymania transmisji było nagranie wideo opublikowane w kwietniu i niedawno rozpowszechnione w sieci. Mbappé, mówiąc w nim o memie z własnym wizerunkiem, nazwał Mao Zedonga dyktatorem. China Media Group (CMG), która kontroluje CCTV, 26 października ogłosiła zawieszenie transmisji La Ligi.

CMG oświadczyła, że przeprosiny La Ligi, Mbappé i Realu Madryt są absolutnym warunkiem wstępnym uregulowania sytuacji. Piłkarz później przeprosił za nieostrożne słowa, La Liga wyraziła głęboki żal, a madrycki klub także poprosił o wybaczenie. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że poważnie potraktowało przeprosiny zawodnika.

Konsekwencje dla piłkarza

Sportowy serwis CCTV informował, że CMG przyjęła przeprosiny do wiadomości, ale nie sprecyzował, czy rozpoczęły się rozmowy o wznowieniu transmisji. Trener Realu Madryt José Mourinho oświadczył w sobotę, że klub zrobił swoją część, aby zakończyć spór. Po wypowiedziach Mbappé kilka dużych chińskich marek zerwało umowy sponsorskie z piłkarzem.

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