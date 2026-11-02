В Японии волейболист Бартош Курек набрал 33 очка в матче Tokyo Great Bears против Hiroshima Thunders, который его команда проиграла со счётом 2:3. Польский диагональный набрал 27 очков в атаке, четыре — на блоке и два — эйсами.

Матчи с Hiroshima Thunders

Днём ранее Tokyo Great Bears победил Hiroshima Thunders со счётом 3:1, а Курек набрал 21 очко. По данным Interia Sport, до матчей выходного дня 38-летний игрок провёл шесть поединков в текущем сезоне и набрал 104 очка.

Курек вернулся в Японию в 2025 году после сезона в ZAKSA Kędzierzyn-Koźle и подписал контракт с Tokyo Great Bears. В двух матчах против Hiroshima Thunders он суммарно принёс команде 54 очка.

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Пауза в сборной Польши

В 2026 году Курек попросил главного тренера сборной Польши Николу Грбича предоставить ему годичную паузу от выступлений за национальную команду. Сербский специалист согласился на просьбу капитана. По словам Грбича, волейболист сообщил, что не чувствует себя хорошо и в таком состоянии команде было бы лучше обойтись без него.

Эксперт по волейболу Якуб Бальцерак в социальной сети X отметил физическую готовность Курека в начале клубного сезона. Он заявил, что давно не видел спортсмена настолько хорошо подготовленным физически. Ранее Курек был одним из лидеров сборной Польши, однако из-за проблем со здоровьем пропустил полуфинал и финал чемпионата Европы 2023 года, а также матчи медальной стадии чемпионата мира.

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