在以色列特拉维夫，哈波尔在布卢姆菲尔德球场举行的托托杯决赛中以3比2击败马卡比。据《耶路撒冷邮报》报道，这是哈波尔自2011/12赛季赢得以色列杯以来获得的首座顶级联赛级别奖杯。

三球领先

哈波尔凭借罗伊·阿尔库欣、奥姆里·阿尔特曼和丹尼尔·达帕的进球，以3比0领先。不过在比赛末段，马卡比缩小了差距，多尔·佩雷茨完成梅开二度。埃斯特·索克勒也险些打进一球，这个进球本可能改变比赛进程，但哈波尔守住了胜果。

本赛季早些时候，马卡比曾在德比中以4比1击败哈波尔。这一次，由埃利亚尼夫·巴尔达执教的球队在这项赛事的决赛中赢得了特拉维夫德比。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

俱乐部的回归

不到两年前，哈波尔还在第二级别联赛参赛。在过去10年中，该俱乐部两次从顶级联赛降级。上赛季重返顶级联赛后，球队10多年来首次在德比中击败马卡比，并取得了获得参加欧洲赛事资格的名次。

32岁的奥姆里·阿尔特曼目前正处于他在哈波尔的第三段效力期，他称巴尔达是自己共事过的最优秀教练之一。哈波尔的下一场比赛将于周一在布卢姆菲尔德球场进行，在联赛中对阵海法马卡比。

关注我们在