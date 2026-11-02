在西班牙？安德烈亚·基米·安东内利在墨西哥大奖赛中获得第三名，成为历史上最年轻的一级方程式世界冠军。马克斯·维斯塔潘赢得比赛，刘易斯·汉密尔顿第二个冲过终点。Interia Sport报道。

红旗导致比赛暂停

安东内利从第四位发车。为了不受其他车手成绩影响地夺得冠军，他至少需要以第九名完赛。距离比赛结束还有25圈时，瓦尔特里·博塔斯发生事故，比赛因红旗中断：他的赛车停在危险位置，护栏也受损。

暂停后，车手们离开赛车，随后比赛从发车位重新开始。维斯塔潘保持领先，尽管在第一个弯道前他与汉密尔顿并排驾驶。裁判还调查了这名荷兰车手的赛车在重启时可能存在的不正确停放位置，但未发现违规。

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争夺领奖台

比赛早期，夏尔·勒克莱尔与他的法拉利队友汉密尔顿发生碰撞。随后，这名摩纳哥车手被要求归还领先位置，但他保住了该位置，并被处以5秒罚时。勒克莱尔在进站执行处罚时失去了领先位置，维斯塔潘则升至第一。

安东内利超越勒克莱尔，上升至第三位。随后，阿维德·林德布拉德与奥斯卡·皮亚斯特里发生碰撞，导致林德布拉德的赛车撞入护栏，安全车第二次出动。比赛前三名为维斯塔潘、汉密尔顿和安东内利。

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