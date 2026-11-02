W Hiszpanii? Andrea Kimi Antonelli zajął trzecie miejsce w Grand Prix Meksyku i został najmłodszym w historii mistrzem świata Formuły 1. Wyścig wygrał Max Verstappen, a drugi na mecie był Lewis Hamilton. poinformował Interia Sport.

Przerwa z powodu czerwonej flagi

Antonelli startował z czwartej pozycji. Aby zdobyć tytuł niezależnie od wyników innych kierowców, musiał ukończyć wyścig co najmniej na dziewiątym miejscu. Na 25 okrążeń przed metą wyścig przerwano czerwoną flagą po wypadku Valtteriego Bottasa: jego bolid zatrzymał się w niebezpiecznym miejscu, a bariery zostały uszkodzone.

Po przerwie kierowcy opuścili bolidy, a następnie wyścig wznowiono z pozycji startowych. Verstappen utrzymał prowadzenie, choć przed pierwszym zakrętem jechał obok Hamiltona. Sędziowie sprawdzali także możliwe nieprawidłowe ustawienie bolidu Holendra podczas restartu, jednak nie stwierdzili naruszeń.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Walka o podium

We wczesnej fazie wyścigu Charles Leclerc zderzył się ze swoim kolegą z Ferrari, Hamiltonem. Później Monakijczyk otrzymał polecenie oddania pozycji lidera, lecz ją zachował i dostał pięciosekundową karę. Leclerc stracił prowadzenie podczas postoju w boksach, aby odbyć karę, a Verstappen wysunął się na czoło.

Antonelli awansował na trzecią pozycję, wyprzedzając Leclerca. Później samochód bezpieczeństwa po raz drugi wyjechał na tor po kontakcie Arvida Lindblada z Oscarem Piastrim, w wyniku którego bolid Lindblada znalazł się w barierze. Pierwszą trójkę na mecie stanowili Verstappen, Hamilton i Antonelli.

Czytaj nas na