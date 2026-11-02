В Испании? Андреа Кими Антонелли финишировал третьим на Гран-при Мексики и стал самым молодым чемпионом мира Формулы-1 в истории. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен, вторым финишировал Льюис Хэмилтон. Об этом сообщает Interia Sport.

Остановка из-за красного флага

Антонелли стартовал с четвёртой позиции. Чтобы завоевать титул независимо от результатов других пилотов, ему нужно было финишировать не ниже девятого места. За 25 кругов до финиша гонку прервали красным флагом после аварии Валттери Боттаса: его болид остановился в опасном месте, а барьеры получили повреждения.

После остановки пилоты покинули болиды, а затем гонку возобновили со стартовых позиций. Ферстаппен сохранил лидерство, хотя перед первым поворотом ехал бок о бок с Хэмилтоном. Судьи также проверяли возможное неправильное расположение болида нидерландца во время рестарта, однако нарушений не выявили.

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Борьба за подиум

На раннем этапе гонки Шарль Леклер столкнулся со своим напарником по Ferrari Хэмилтоном. Позднее монегаска обязали вернуть лидерскую позицию, но он её сохранил и получил пятисекундный штраф. Леклер потерял лидерство во время пит-стопа для отбытия наказания, а Ферстаппен вышел вперёд.

Антонелли поднялся на третью позицию, обогнав Леклера. Позже автомобиль безопасности во второй раз выехал на трассу после контакта Арвида Линдблада с Оскаром Пиастри, в результате которого болид Линдблада оказался в барьере. Первую тройку по итогам гонки составили Ферстаппен, Хэмилтон и Антонелли.

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