在韩国，KT Wiz和三星狮将参加韩国大赛，即全国棒球锦标赛决赛。七场四胜制系列赛的首场比赛将于周二18时30分在水原KT Wiz Park球场开始。据《韩国先驱报》报道，前两场比赛将在水原举行，第三场和第四场将在大邱三星狮主场进行。

如果系列赛至少进行五场，第五场将于周日在大邱举行。如有必要，第六场和第七场将于11月10日和11日在水原举行。

常规赛成绩

KT Wiz以90胜49负4平的最佳战绩结束韩国棒球组织常规赛。球队直接晋级韩国大赛，自10月12日常规赛最后一场比赛后便未再出赛。

三星狮以83胜58负3平结束赛季，落后KT Wiz八个胜场。在此前的季后赛轮次中，三星狮在打满五场的系列赛中击败了起亚虎。这将是KT Wiz与三星狮首次在季后赛交手。常规赛中，三星狮以9-7-0赢得双方对战，且是唯一让Wiz处于负战绩的对手。

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冠军和投手

KT Wiz在现任主教练李强喆的带领下，于2021年夺得队史唯一的韩国大赛冠军。2023年，该队在决赛中不敌LG双子。三星狮曾八次夺得冠军，最近一次是在2014年；在2024年韩国大赛中，他们输给了起亚虎。

KT Wiz拥有四名可用的先发投手：高永表、苏炫俊、洛根·艾伦和戴维斯·丹尼尔。球队先发轮值以3.83的ERA位列联盟第二。三星在此前系列赛中仅使用三名先发投手：阿里埃尔·胡拉多在周日比赛后最早要到第三场才能出战，而克里斯·帕达克预计将在第二场登场。

KT Wiz的进攻核心是萨姆·希利亚德，他拿下139分打点，并以44支全垒打位居联盟第二。韩国大赛中，常规赛第一名球队在约86%的情况下夺得冠军。

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