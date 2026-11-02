多特蒙德前锋法比奥·席尔瓦在德国慕尼黑客场对阵拜仁的德国国家德比中，于第89分钟攻入决定性进球。他的进球将最终比分定格为2比2，并延续了多特蒙德的不败战绩。正如天空体育新闻报道，这名葡萄牙球员停球后为自己创造了空间，并用第二次触球将球打入球门远角。

慕尼黑的进球

在加盟多特蒙德之前，席尔瓦效力于狼队。狼队在他18岁时以3000万英镑从波尔图签下他。他在英超出场62次并打入4球，还曾以租借身份效力于安德莱赫特、埃因霍温、格拉斯哥流浪者和拉斯帕尔马斯。

去年，席尔瓦正式离开狼队，并与多特蒙德俱乐部签约。在他的德甲首个赛季中，他大多时候坐在替补席上；夏天，他并未排除转会的可能性，因为他希望更频繁地进入首发阵容。

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锋线竞争

在转会窗口关闭前与主教练和体育总监交谈后，席尔瓦留在了多特蒙德，并在本赛季前两场德甲比赛中取得进球。不过，他的出场时间仍然有限：过去六周里，他仅在德国联赛中首发过一次，即对阵法兰克福的比赛。

这名24岁的前锋认为，自己可以与经验丰富的前锋塞鲁·吉拉西并肩出场，而不只是替补他。上赛季，席尔瓦打入3球，而吉拉西打入22球。本赛季，两人曾三次一同首发，多特蒙德赢下了所有这些比赛。在慕尼黑，吉拉西也与席尔瓦一同留在场上，并攻入了多特蒙德本场比赛的第一个进球。

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