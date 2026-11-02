W Korei Południowej KT Wiz i Samsung Lions zagrają w Korean Series, finale krajowych mistrzostw baseballu. Pierwszy mecz serii do czterech zwycięstw rozpocznie się we wtorek o 18:30 na stadionie KT Wiz Park w Suwon. Według The Korea Herald, pierwsze dwa mecze odbędą się w Suwon, a trzeci i czwarty w Daegu, na domowym stadionie Samsung Lions.

Jeśli seria potrwa co najmniej pięć meczów, piąte spotkanie odbędzie się w niedzielę w Daegu. Szósty i siódmy mecz, jeśli będą potrzebne, zostaną rozegrane w Suwon 10 i 11 listopada.

Wyniki sezonu zasadniczego

KT Wiz zakończył sezon zasadniczy Korea Baseball Organization z najlepszym bilansem: 90 zwycięstw, 49 porażek i cztery remisy. Drużyna bezpośrednio awansowała do Korean Series i nie grała od ostatniego meczu sezonu zasadniczego 12 października.

Samsung Lions zakończyli rozgrywki z bilansem 83-58-3, tracąc do KT Wiz osiem zwycięstw. W poprzedniej rundzie play-off Lions pokonali Kia Tigers w serii trwającej pełne pięć meczów. Będzie to pierwsze spotkanie KT Wiz i Samsung Lions w postseason. W sezonie zasadniczym Lions wygrali bezpośrednią rywalizację 9-7-0 i byli jedynym przeciwnikiem, przeciwko któremu Wiz mieli ujemny bilans.

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Tytuły i miotacze

KT Wiz zdobył jedyny tytuł Korean Series w 2021 roku pod wodzą obecnego menedżera Lee Kang-chula. W 2023 roku zespół przegrał w finale z LG Twins. Samsung Lions zdobyli mistrzostwo osiem razy, ostatnio w 2014 roku, a w Korean Series 2024 przegrali z Kia Tigers.

KT Wiz ma czterech dostępnych miotaczy rozpoczynających: Ko Young-pyo, So Hyeon-juna, Logana Allena i Davisa Daniela. Rotacja starterów zespołu zakończyła sezon zasadniczy z drugim najlepszym wskaźnikiem ERA w lidze — 3,83. Samsung w poprzedniej serii wykorzystał tylko trzech starterów: Ariel Jurado po niedzielnym meczu będzie dostępny nie wcześniej niż w trzecim spotkaniu, a Chris Paddack prawdopodobnie pojawi się na boisku w drugim meczu.

Liderem ofensywy KT Wiz jest Sam Hilliard, który uzyskał 139 RBI i zajął drugie miejsce w lidze pod względem liczby home runów — 44. W Korean Series drużyny, które zajęły pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym, zdobywały tytuł w około 86% przypadków.

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