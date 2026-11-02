Krykietowi reprezentanci Nowej Zelandii Rachin Ravindra i Mark Chapman opuszczą serię jednodniowych meczów międzynarodowych (ODI) przeciwko Indiom z powodu odpowiednio urazów barku i tylnej części uda. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na zespół.

Urazy zawodników

Wszechstronny zawodnik Ravindra potrzebuje więcej czasu na regenerację prawego barku, zanim będzie mógł w pełni grać w polu. Chapman przeszedł badanie MRI, które wykazało, że jego lewa tylna część uda potrzebuje jeszcze dwóch tygodni rehabilitacji przed powrotem do gry.

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Zmiany w składzie

Tim Seifert, którego początkowo planowano włączyć do składu tylko na czwarty i piąty mecz ODI, został teraz zgłoszony do kadry na całą serię. Henry Nicholls dołączy do zespołu na pierwsze trzy mecze, a Dean Foxcroft — na dwa ostatnie.

Bowler Matt Henry, który doznał naderwania mięśnia podczas serii Twenty20 przeciwko Indiom, ma dołączyć do reprezentacji w poniedziałek. Jego gotowość do udziału w meczach zostanie oceniona osobno. Seria rozpocznie się w środę w Auckland, kolejne mecze odbędą się w Wellington i Hamilton, a dwa ostatnie — w Taurandze. Indie wygrały serię Twenty20 3:2, a także rozegrają z Nową Zelandią dwa mecze testowe.

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