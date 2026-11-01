Аргентинский «Бока Хуниорс» победил «Ривер Плейт» со счётом 1:0 в Суперкласико на стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос-Айресе. Гости завершили матч вдевятером после двух удалений. Об этом сообщает Buenos Aires Times.

Гол Ди Лолло

Решающий мяч на 27-й минуте забил защитник «Бока Хуниорс» Лаутаро Ди Лолло. Он головой отправил мяч в ворота и принёс своей команде победу в 15-м, предпоследнем туре турнира Клаусура.

Матч посетили около 50 тысяч болельщиков «Боки». Хозяева воспользовались численным преимуществом и удержали минимальный счёт до финального свистка.

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Два удаления у «Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» остался в меньшинстве уже на девятой минуте: красную карточку получил защитник Лукас Мартинес Кварта. На 79-й минуте с поля удалили Гонсало Монтьеля, получившего вторую жёлтую карточку.

Победа подняла «Бока Хуниорс» на второе место в группе A Клаусуры и вернула команду на первую позицию в годовой таблице, усилив её борьбу за квалификацию в Кубок Либертадорес 2027 года. «Ривер Плейт» остался четвёртым в группе B, но опустился на восьмое место в годовом зачёте, где разыгрываются три путёвки в турнир.

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