Argentyński Boca Juniors pokonał River Plate 1:0 w Superclásico na stadionie La Bombonera w Buenos Aires. Goście zakończyli mecz w dziewiątkę po dwóch wykluczeniach. Poinformował o tym Buenos Aires Times.

Gol Di Lollo

Decydującą bramkę w 27. minucie zdobył obrońca Boca Juniors Lautaro Di Lollo. Głową skierował piłkę do bramki i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo w 15., przedostatniej kolejce turnieju Clausura.

Mecz obejrzało około 50 tysięcy kibiców Boca. Gospodarze wykorzystali przewagę liczebną i utrzymali skromne prowadzenie do ostatniego gwizdka.

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Dwa wykluczenia w River Plate

River Plate już w dziewiątej minucie znalazło się w osłabieniu: czerwoną kartkę otrzymał obrońca Lucas Martínez Quarta. W 79. minucie z boiska usunięto Gonzalo Montiela, który otrzymał drugą żółtą kartkę.

Zwycięstwo awansowało Boca Juniors na drugie miejsce w grupie A Clausury i przywróciło drużynę na pierwszą pozycję w tabeli rocznej, wzmacniając jej walkę o kwalifikację do Copa Libertadores 2027. River Plate pozostało czwarte w grupie B, ale spadło na ósme miejsce w klasyfikacji rocznej, w której do zdobycia są trzy miejsca w turnieju.

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