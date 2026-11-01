Теннисистка Ига Свёнтек 25 декабря сыграет с Жасмин Паолини на выставочном турнире Hyundai Card Culture Project 32 в Инчхоне, Южная Корея. Победительница этого матча на следующий день выйдет в полуфинал против Арины Соболенко, сообщает Interia Sport.

Шесть участниц и три дня матчей

В соревнованиях примут участие шесть теннисисток. Розыгрыш стартует 25 декабря двумя поединками: Мирра Андреева встретится с Наоми Осакой, а Свёнтек — с Паолини. Победительница матча Андреева — Осака в полуфинале сыграет с Еленой Рыбакиной.

Рыбакина и Соболенко начнут выступления непосредственно с полуфинальной стадии. Полуфиналы запланированы на 26 декабря, а финал должен состояться на следующий день. Призовой фонд турнира составляет 1,1 млн долларов.

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Турнир на арене Инчхона

Матчи примет Inspire Arena в Инчхоне — арена вместимостью 15 тысяч зрителей, расположенная недалеко от Сеула. Свёнтек ранее участвовала в межсезонных турнирах: в прошлом году в Шэньчжэне она победила Рыбакину и уступила Ван Синьюй, а до этого выступала в нескольких розыгрышах World Tennis League.

После турнира в Инчхоне Свёнтек, Рыбакина, Соболенко и Андреева должны сыграть на Brisbane International в Австралии. Для польской теннисистки это станет изменением стартового плана сезона: на протяжении последних четырех сезонов ее первым турниром был United Cup.

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