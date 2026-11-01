Tenisistka Iga Świątek 25 grudnia zagra z Jasmine Paolini w turnieju pokazowym Hyundai Card Culture Project 32 w Inczonie w Korei Południowej. Zwyciężczyni tego meczu następnego dnia awansuje do półfinału przeciwko Arynie Sabalence, informuje Interia Sport.

Sześć uczestniczek i trzy dni meczów

W zawodach weźmie udział sześć tenisistek. Rywalizacja rozpocznie się 25 grudnia dwoma pojedynkami: Mirra Andriejewa zmierzy się z Naomi Osaką, a Świątek z Paolini. Zwyciężczyni meczu Andriejewa — Osaka zagra w półfinale z Jeleną Rybakiną.

Rybakina i Sabalenka rozpoczną występy bezpośrednio od etapu półfinałowego. Półfinały zaplanowano na 26 grudnia, a finał ma się odbyć następnego dnia. Pula nagród turnieju wynosi 1,1 mln dolarów.

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Turniej w arenie w Inczonie

Mecze odbędą się w Inspire Arena w Inczonie — arenie mieszczącej 15 tysięcy widzów, położonej niedaleko Seulu. Świątek wcześniej brała udział w turniejach poza sezonem: w ubiegłym roku w Shenzhen pokonała Rybakinę i przegrała z Wang Xinyu, a wcześniej występowała w kilku edycjach World Tennis League.

Po turnieju w Inczonie Świątek, Rybakina, Sabalenka i Andriejewa mają zagrać w Brisbane International w Australii. Dla polskiej tenisistki będzie to zmiana początkowego planu sezonu: przez ostatnie cztery sezony jej pierwszym turniejem był United Cup.

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