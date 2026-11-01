网球选手伊加·斯维亚特克将于12月25日在韩国仁川举行的现代卡文化项目32表演赛中对阵贾斯明·保利尼。该场比赛的胜者将在次日晋级半决赛，对阵阿丽娜·萨巴伦卡，Interia Sport报道。

六名参赛选手和三天比赛

将有六名网球选手参加比赛。赛事将于12月25日以两场对决拉开帷幕：米拉·安德烈耶娃将迎战大坂直美，斯维亚特克将对阵保利尼。安德烈耶娃与大坂直美比赛的胜者将在半决赛中对阵叶连娜·莱巴金娜。

莱巴金娜和萨巴伦卡将直接从半决赛阶段开始参赛。半决赛定于12月26日举行，决赛预计在次日进行。赛事奖金总额为110万美元。

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仁川体育馆的赛事

比赛将在仁川的迎仕柏竞技场举行，这座场馆可容纳1.5万名观众，位于首尔附近。斯维亚特克此前曾参加休赛期赛事：去年在深圳，她击败了莱巴金娜，但负于王欣瑜；在此之前，她参加过数届世界网球联赛。

仁川赛事结束后，斯维亚特克、莱巴金娜、萨巴伦卡和安德烈耶娃预计将参加在澳大利亚举行的布里斯班国际赛。对这位波兰网球选手而言，这将改变她原本的赛季开局计划：过去四个赛季，她的首项赛事都是联合杯。

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