Польская теннисистка Ига Свёнтек не выступит за сборную Польши на United Cup и начнёт сезон 2027 года на турнире WTA 500 в Брисбене. Решение подтвердил её тренер Франсиско Роиг, сообщает Interia Sport.

Подготовка к Australian Open

По словам Роига, при принятии решения команда прежде всего учитывала план подготовки и календарь выступлений перед Australian Open. Тренер отметил, что Свёнтек не сыграет в United Cup, хотя выступления за Польшу на этом турнире имеют для неё большое значение.

Польша готовится защищать титул на United Cup. Свёнтек входила в состав команды, победившей на турнире в январе предыдущего года.

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Дебют в Брисбене

Турнир WTA 500 в Брисбене станет первым выступлением Свёнтек в этих соревнованиях. В то же время теннисистка уже играла на Pat Rafter Arena во время дебютного розыгрыша United Cup, когда на этом корте проходил первый этап турнира.

Тогда полька победила Юлию Путинцеву, Белинду Бенчич и Мартину Тревизан. Ранее Parsa Nemati сообщил в социальной сети X, что на United Cup заявилась Мая Хвалиньская. По данным издания, ранее она участвовала в этих соревнованиях только в миксте.

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