Polska tenisistka Iga Świątek nie wystąpi w reprezentacji Polski w United Cup i rozpocznie sezon 2027 na turnieju WTA 500 w Brisbane. Decyzję potwierdził jej trener Francisco Roig, informuje Interia Sport.

Przygotowania do Australian Open

Według Roiga podczas podejmowania decyzji zespół przede wszystkim uwzględnił plan przygotowań i kalendarz występów przed Australian Open. Trener zaznaczył, że Świątek nie zagra w United Cup, choć występy dla Polski w tym turnieju mają dla niej duże znaczenie.

Polska przygotowuje się do obrony tytułu w United Cup. Świątek była członkinią zwycięskiego zespołu turnieju w styczniu poprzedniego roku.

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Debiut w Brisbane

Turniej WTA 500 w Brisbane będzie pierwszym występem Świątek w tych rozgrywkach. Jednocześnie tenisistka grała już na Pat Rafter Arena podczas inauguracyjnej edycji United Cup, gdy na tym korcie odbywał się pierwszy etap turnieju.

Wówczas Polka pokonała Julię Putincewą, Belindę Bencic i Martinę Trevisan. Wcześniej Parsa Nemati poinformował w serwisie społecznościowym X, że do United Cup zgłosiła się Maja Chwalińska. Według publikacji wcześniej brała ona udział w tych rozgrywkach jedynie w mikście.

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