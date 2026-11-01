Іга Свьонтек пропустить United Cup і почне сезон у Брисбені — Interia Sport

Польська тенісистка Іга Свьонтек не виступить за збірну Польщі на United Cup та розпочне сезон 2027 на турнірі WTA 500 у Брисбені. Рішення підтвердив її тренер Франсіско Роїг, повідомляє Interia Sport.

Підготовка до Australian Open

За словами Роїга, під час ухвалення рішення команда насамперед враховувала план підготовки та календар виступів перед Australian Open. Тренер зазначив, що Свьонтек не зіграє в United Cup, хоча виступи за Польщу на цьому турнірі мають для неї велике значення.

Польща готується захищати титул на United Cup. Свьонтек входила до складу команди-переможниці турніру в січні попереднього року.

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Дебют у Брисбені

Турнір WTA 500 у Брисбені стане першим виступом Свьонтек у цих змаганнях. Водночас тенісистка вже грала на Pat Rafter Arena під час дебютного розіграшу United Cup, коли на цьому корті проходив перший етап турніру.

Тоді полька перемогла Юлію Путінцеву, Белінду Бенчич і Мартіну Тревізан. Раніше Пarsa Nemati повідомив у соцмережі X, що до United Cup заявилася Мая Хвалінська. За даними видання, раніше вона брала участь у цьому змаганні лише в міксті.

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