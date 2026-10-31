MotoGP планирует провести Гран-при Катара на трассе «Лусаил» 6–8 ноября, несмотря на требования части гонщиков предоставить дополнительные гарантии безопасности для поездки в регион. Об этом сообщает Channel NewsAsia. Этап, первоначально запланированный на апрель, перенесли на ноябрь из-за регионального конфликта.

Позиция организаторов

В MotoGP заявили, что предоставили командам и гонщикам все доступные заверения со стороны государства Катар, автодрома и в рамках собственных процедур оценки рисков. Организаторы подчеркнули, что безопасность остается приоритетом, одновременно отметив, что ни одно правительство или организатор спортивного мероприятия не может создать среду с нулевым риском.

Заместитель генерального директора MotoGP Карлос Эспелета посетил Катар, где президент автодрома Абдулрахман Аль-Маннаи заявил о готовности принять гонщиков, команды и болельщиков на 20-м этапе сезона.

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Гонщики просят гарантий

По информации источника MotoGP, Катар гарантировал, что команды не останутся в стране в случае эскалации конфликта и смогут безопасно выехать, чтобы успеть на два последних этапа сезона — в Португалии и Испании. В то же время посольство Испании в Катаре посоветовало своим гражданам не ездить в страну Персидского залива без крайней необходимости.

Среди спортсменов, просивших дополнительные заверения, был лидер чемпионата и семикратный чемпион MotoGP Марк Маркес. Руководитель команды Ducati Давиде Тардоцци заявил, что Маркес, как и другие гонщики, просил лишь организационный план безопасности, в частности план эвакуации. Решение о возможных спортивных санкциях для команд или гонщиков, которые не выступят в Катаре, пока не принято.

Позиция Aprilia

Технический директор Aprilia Фабиано Стерлаккини заявил, что команда намерена соревноваться в Катаре. Испанец Хорхе Мартин, занимающий второе место в чемпионате после Маркеса, пропустил Гран-при Малайзии из-за травмы запястья.

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