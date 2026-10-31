MotoGP planuje przeprowadzić Grand Prix Kataru na torze Lusail w dniach 6–8 listopada, mimo żądań części zawodników dotyczących dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa związanych z podróżą do regionu. informuje Channel NewsAsia. Runda, pierwotnie zaplanowana na kwiecień, została przeniesiona na listopad z powodu regionalnego konfliktu.

Stanowisko organizatorów

MotoGP oświadczyło, że przekazało zespołom i zawodnikom wszystkie dostępne zapewnienia ze strony państwa Katar, toru oraz w ramach własnych procedur oceny ryzyka. Organizatorzy podkreślili, że bezpieczeństwo pozostaje priorytetem, zaznaczając jednocześnie, że żaden rząd ani organizator wydarzenia sportowego nie jest w stanie stworzyć środowiska wolnego od ryzyka.

Zastępca dyrektora generalnego MotoGP Carlos Ezpeleta odwiedził Katar, gdzie prezes toru Abdulrahman Al-Mannai zadeklarował gotowość do przyjęcia zawodników, zespołów i kibiców podczas 20. rundy sezonu.

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Zawodnicy proszą o gwarancje

Według źródła MotoGP Katar zagwarantował, że zespoły nie pozostaną w kraju w przypadku eskalacji konfliktu i będą mogły bezpiecznie wyjechać, aby zdążyć na dwie ostatnie rundy sezonu — w Portugalii i Hiszpanii. Jednocześnie Ambasada Hiszpanii w Katarze zaleciła swoim obywatelom, aby nie podróżowali do kraju nad Zatoką Perską bez bezwzględnej konieczności.

Wśród sportowców, którzy prosili o dodatkowe zapewnienia, był lider mistrzostw i siedmiokrotny mistrz MotoGP Marc Marquez. Kierownik zespołu Ducati Davide Tardozzi oświadczył, że Marquez, podobnie jak inni zawodnicy, prosił jedynie o organizacyjny plan bezpieczeństwa, w tym plan ewakuacji. Nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie możliwych sankcji sportowych dla zespołów lub zawodników, którzy nie wystąpią w Katarze.

Stanowisko Aprilii

Dyrektor techniczny Aprilii Fabiano Sterlacchini powiedział, że zespół jest zdecydowany ścigać się w Katarze. Hiszpan Jorge Martin, który zajmuje drugie miejsce w mistrzostwach za Marquezem, opuścił Grand Prix Malezji z powodu kontuzji nadgarstka.

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