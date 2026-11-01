Polski piłkarz Robert Lewandowski strzelił gola i zaliczył asystę w wyjazdowym meczu Chicago Fire z Colorado Rapids w USA w sezonie zasadniczym MLS. Chicago Fire wygrało 4:2, informuje Interia Sport.

Gol po wejściu z ławki rezerwowych

Lewandowski rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych i wszedł na boisko przy stanie 2:2. W 74. minucie otrzymał podanie od Filipa Zinkernagela, wbiegł w pole karne i strzelił do bramki z ostrego kąta. Ten gol przerwał serię ośmiu meczów bez zdobytej bramki, którą polski napastnik miał przed spotkaniem z Colorado Rapids.

Pod koniec meczu Lewandowski uczestniczył także w czwartej bramce gości. W 88. minucie podał do Puso Dithejane, który ustalił wynik końcowy.

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Przebieg meczu

Colorado Rapids otworzyło wynik w 22. minucie po strzale Morgana Whittakera. Chicago Fire wyrównało przed przerwą dzięki Jonathanowi Bambiemu. W drugiej połowie Bamba skompletował dublet w 56. minucie, ale dwie minuty później Paxten Aaronson przywrócił remis — 2:2.

Oprócz Lewandowskiego dla Chicago Fire trafili Bamba, który zdobył dwie bramki, oraz Dithejane. W następnym meczu zespół zagra u siebie z Columbus Crew.

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