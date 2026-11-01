W Berlinie w Niemczech Union i Köln zremisowały 1:1 w meczu Bundesligi. Debiutant Köln Malek El-Mala, który wszedł na boisko po przerwie, zdobył bramkę w 79. minucie i wyrównał wynik. Jak informuje Der Spiegel, 21-letni zawodnik trafił do siatki siedem minut po pojawieniu się na murawie.

Gol po wejściu z ławki

Berlińczycy otworzyli wynik już w 10. minucie: Yannick Haberer wykończył z bliskiej odległości podanie Tima Skarkego. Do przerwy Köln nie oddało ani jednego celnego strzału, podczas gdy Union miał dwa. Najgroźniejszą okazję gospodarzy przed przerwą stworzył Livan Burcu, ale bramkarz Köln Marvin Schwäbe sparował jego strzał na poprzeczkę.

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Po przerwie gra składała się głównie z twardych pojedynków i fauli. Pod koniec meczu Malek El-Mala trafił do bramki po krótko rozegranym rzucie rożnym. Na boisku grał wraz ze swoim młodszym bratem Saidem El-Malą. Według publikacji jest to pierwsza para braci w składzie Köln w Bundeslidze od 40 lat — po Klausie i Thomasie Allofsach.

Seria bez wyjazdowych zwycięstw

Remis pozwolił Köln przedłużyć serię bez porażki do trzech oficjalnych meczów. Jednocześnie klub nie potrafi wygrać na wyjeździe w Bundeslidze już od 17 spotkań. Ostatnie wyjazdowe zwycięstwo Köln odniosło 3 października 2025 roku, pokonując Hoffenheim 1:0. Union po porażce 0:5 z Köln w Pucharze Niemiec pozostaje w dolnej części tabeli.

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