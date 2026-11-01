В Берлине, Германия, «Унион» и «Кёльн» сыграли вничью 1:1 в матче Бундеслиги. Дебютант «Кёльна» Малек Эль-Мала, вышедший на замену во втором тайме, забил на 79-й минуте и сравнял счет. Как сообщает Der Spiegel, 21-летний игрок отличился через семь минут после появления на поле.

Гол после выхода на замену

Берлинцы открыли счет уже на 10-й минуте: Янник Хаберер с близкого расстояния замкнул передачу Тима Скарке. До перерыва «Кёльн» не нанес ни одного удара в створ ворот, тогда как «Унион» — два. Самый опасный момент хозяев до перерыва создал Ливан Бурку, но вратарь «Кёльна» Марвин Швебе перевел его удар в перекладину.

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После перерыва игра преимущественно состояла из жестких единоборств и фолов. В концовке матча Малек Эль-Мала поразил ворота после короткого розыгрыша углового. На поле он играл вместе со своим младшим братом Саидом Эль-Малой. По данным издания, это первая братская пара в составе «Кёльна» в Бундеслиге за 40 лет — после Клауса и Томаса Аллофсов.

Серия без выездных побед

Ничья позволила «Кёльну» продлить беспроигрышную серию до трех официальных матчей. В то же время клуб не может победить в гостях в Бундеслиге уже 17 матчей. Последнюю выездную победу кёльнцы одержали 3 октября 2025 года, обыграв «Хоффенхайм» со счетом 1:0. «Унион» после поражения 0:5 от «Кёльна» в Кубке Германии остается в нижней части турнирной таблицы.

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