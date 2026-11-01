Карлос Алькарас выиграл турнир ATP 500 в Вене — Interia Sport

Испанец Карлос Алькарас стал победителем турнира ATP 500 в австрийской Вене, обыграв в финале австралийца Алекса де Минаура — 6:1, 6:4. Матч за титул состоялся 1 ноября в Wiener Stadthalle. Об этом сообщает Interia Sport.

Первый титул Алькараса в Вене

Алькарас впервые выиграл соревнования в венской Wiener Stadthalle. Для него это также второй титул в помещении в основном туре ATP, отмечает издание. Де Минаур играл за свой первый титул в столице Австрии, однако в решающем матче уступил в двух сетах.

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Путь к финалу

В полуфинале Алькарас победил Даниила Медведева со счетом 6:4, 7:6(2). Другой фаворит турнира Александр Зверев неожиданно проиграл де Минауру — 4:6, 6:1, 6:7(4).

Действовавший на тот момент чемпион венского турнира Янник Синнер не защищал титул из-за травмы, из-за которой досрочно завершил сезон 2026 года. По данным издания, в рейтинге в реальном времени у Зверева было 9550 очков, у Синнера — на 100 меньше, а у Алькараса — 6100.

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