Carlos Alcaraz wygrał turniej ATP 500 w Wiedniu — Interia Sport

Hiszpan Carlos Alcaraz został zwycięzcą turnieju ATP 500 w austriackim Wiedniu, pokonując w finale Australijczyka Alexa de Minaura — 6:1, 6:4. Mecz o tytuł odbył się 1 listopada w Wiener Stadthalle. Informuje o tym Interia Sport.

Pierwszy tytuł Alcaraza w Wiedniu

Alcaraz po raz pierwszy wygrał zawody w wiedeńskiej Wiener Stadthalle. Był to dla niego również drugi halowy tytuł w głównym cyklu ATP, zauważa publikacja. De Minaur grał o swój pierwszy tytuł w stolicy Austrii, jednak w decydującym meczu przegrał w dwóch setach.

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Droga do finału

W półfinale Alcaraz pokonał Daniła Miedwiediewa wynikiem 6:4, 7:6(2). Inny faworyt turnieju, Alexander Zverev, niespodziewanie przegrał z de Minaurem — 4:6, 6:1, 6:7(4).

Ówczesny obrońca tytułu wiedeńskiego turnieju Jannik Sinner nie bronił tytułu z powodu kontuzji, przez którą przedwcześnie zakończył sezon 2026. Według publikacji, w rankingu na żywo Zverev miał 9550 punktów, Sinner — o 100 mniej, a Alcaraz — 6100.

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