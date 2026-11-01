Карлос Алькарас виграв турнір ATP 500 у Відні — Interia Sport

Іспанець Карлос Алькарас став переможцем турніру ATP 500 в австрійському Відні, здолавши у фіналі австралійця Алекса де Мінаура — 6:1, 6:4. Матч за титул відбувся 1 листопада у Wiener Stadthalle. Про це повідомляє Interia Sport.

Перший титул Алькараса у Відні

Алькарас уперше виграв змагання у віденській Wiener Stadthalle. Для нього це також другий титул у приміщенні в основному турі ATP, зазначає видання. Де Мінаур грав за свій перший титул у столиці Австрії, проте у вирішальному матчі поступився у двох сетах.

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Шлях до фіналу

У півфіналі Алькарас переміг Данііла Медведєва з рахунком 6:4, 7:6(2). Інший фаворит турніру Александр Звєрєв несподівано програв де Мінауру — 4:6, 6:1, 6:7(4).

Чинний на той момент чемпіон віденського турніру Яннік Сіннер не захищав титул через травму, через яку достроково завершив сезон 2026 року. За даними видання, у рейтингу в режимі реального часу Звєрєв мав 9550 очок, Сіннер — на 100 менше, а Алькарас — 6100.

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