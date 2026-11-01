Сборная Намибии победила Ирландию в пятом и решающем матче серии однодневных международных матчей по крикету в Виндхуке, Намибия. Хозяева одержали победу с разницей в пять калиток, набрав 131 ран при пяти потерях за 21,2 овера в ответ на 129 ранов Ирландии. Намибия выиграла серию со счетом 3:2, сообщает BBC Sport.

Ирландия потеряла калитки в начале

Ирландская команда выиграла жеребьевку и решила отбивать первой, однако уже во втором овере потеряла Тима Тектора, набравшего пять ранов. Эндрю Белбирни выбыл с девятью ранами, а Кейд Кармайкл стал первым из трех игроков, выведенных из игры Джеком Брасселлом.

Гарри Тектор и капитан Лоркан Такер некоторое время сопротивлялись, а Джордан Нилл стал самым результативным игроком Ирландии — 33 рана с 25 мячей. Однако команда завершила свой иннинг на 129 ранах за 33,1 овера. Джей Джей Смит взял четыре калитки, отдав 20 ранов.

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Намибия быстро достигла цели

Во время погони за целью Майкл ван Линген выбыл, набрав 15 ранов. Лоурен Стинкамп записал на свой счет 46 ранов с 44 мячей, после чего был выведен из игры ран-аутом Мэттью Гамфриса. Гамфрис также взял две калитки с показателем 2-48, однако 30 ранов капитана Намибии Герхарда Эразмуса помогли хозяевам сохранить контроль над ходом матча.

Капитан Ирландии Лоркан Такер назвал результат разочаровывающим, но сказал, что команда получила полезный опыт. По его словам, Намибия продемонстрировала, как успешно действовать в верхней части порядка отбивания и в середине иннинга при боулинге. В феврале следующего года в Намибии должен состояться квалификационный турнир к Кубку мира по крикету.

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