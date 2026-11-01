Reprezentacja Namibii pokonała Irlandię w piątym i decydującym meczu serii jednodniowych meczów międzynarodowych w krykiecie w Windhuku w Namibii. Gospodarze zwyciężyli różnicą pięciu wicketów, zdobywając 131 runów przy pięciu stratach w 21,2 overach w odpowiedzi na 129 runów Irlandii. Namibia wygrała serię 3:2, informuje BBC Sport.

Irlandia straciła wickety na początku

Irlandzka drużyna wygrała losowanie i zdecydowała się rozpocząć odbijanie, jednak już w drugim overze straciła Tima Tectora, który zdobył pięć runów. Andrew Balbirnie odpadł z dziewięcioma runami, a Cade Carmichael został pierwszym z trzech zawodników wyeliminowanych przez Jacka Brassella.

Harry Tector i kapitan Lorcan Tucker przez pewien czas stawiali opór, a Jordan Neill był najskuteczniejszym zawodnikiem Irlandii — zdobył 33 runy z 25 piłek. Drużyna zakończyła jednak swój inning z dorobkiem 129 runów w 33,1 overach. JJ Smit zdobył cztery wickety, oddając 20 runów.

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Namibia szybko osiągnęła cel

Podczas pogoni za celem Michael van Lingen odpadł, zdobywając 15 runów. Louren Steenkamp zapisał na swoim koncie 46 runów z 44 piłek, po czym został wyeliminowany przez run-out autorstwa Matthew Humphreysa. Humphreys zdobył także dwa wickety z wynikiem 2-48, jednak 30 runów kapitana Namibii Gerharda Erasmusa pomogło gospodarzom utrzymać kontrolę nad przebiegiem meczu.

Kapitan Irlandii Lorcan Tucker nazwał wynik rozczarowującym, ale powiedział, że drużyna zdobyła cenne doświadczenie. Według niego Namibia pokazała, jak skutecznie działać w górnej części kolejności odbijania oraz w środkowej fazie inningsu podczas bowlerstwa. W lutym przyszłego roku w Namibii ma się odbyć turniej kwalifikacyjny do Pucharu Świata w krykiecie.

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